العقوبات الأمريكية وسوء الهندسة المالية تقود لبنان إلى أسوأ أزمة مالية

العالم - خاص بالعالم

تعتبر الازمة الاقتصادية والمالية في لبنان هي الاسوأ في تاريخه بسبب سوء الهندسة المالية من جهة، والعقوبات الامريكية الجائرة من جهة ثانية.



فبعد رفع منصة صيرفة من42 الى70 الف ليرة لبنانية والدولار الجمركي من 15 الى 45 الفا، اتى قرار وزارة الاقتصاد بتسعير السلع الاستهلاكية والغذائية بالدولار الامريكي ليزيد من طين ازمة المواطن بلة، خصوصا من يتقاضى راتبه بالعملة الوطنية.



التسعير بالدولار بد والذي سر مفعوله من بداية الشهر الحالي عزاه وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام الى عدم استقرار سعر الصرف في السوق المحلي ما ولد حالا من البلبلة لدى التجار والمستهلكين على حد سواء وطرحت حوله الاوساط الاقتصادية العديد من الاسئلة.



اما خطوة حاكم المصرف البنك المركزي رياض سلامة هي لشراء الوقت وترحيل الازمات للمزيد من تعقيدها ويعتريها العديد من الشوائب وسط علامات استفهام حول تقاطع المصالح بين مصرف ولبنان وجمعية المصارف والمضاربين في السوق السوداء حسب قول خبراء الاسواق المالية.

يبدو ان كل شيء يرتفع في لبنان الا مستوى معيشة المواطن فهي في انحدار مستمر، ما ينذر بالمزيد من الفوضى الاجتماعية والعبء المعيشي على المواطنين وهناك سؤالات تطرح أين هي الخيارات البديلة؟.

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