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أطعمة لا ينصح بتناولها على معدة فارغة

أطعمة لا ينصح بتناولها على معدة فارغة
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت الدكتورة ناتاليا كروغلوفا خبيرة التغذية الروسية انه لا ينصح بتناول الحمضيات والعصائر والقهوة على معدة فارغة في وجبة الفطور.

العالم - صحة

وتشير الخبيرة في مقابلة مع وكالة Prime الروسية للأنباء، إلى أنه يجب على الشخص الذي يعاني من مشكلات صحية في المعدة والأمعاء، الاهتمام بالأطعمة التي يتناولها في الصباح على معدة فارغة لمنع تفاقم حالته المرضية. ومن بين هذه الأطعمة الحمضيات وعصائرها التي تحفز إنتاج حمض الهيدروكلوريك، ويمكن أن تحفز الحرقة وآلام المعدة والتجشؤ.

وتنصح الخبيرة بعدم تناول القهوة والمياه الغازية المحلاة على معدة فارغة أيضا. كما يمكن أن تسبب المعجنات الطازجة عند تناولها على معدة فارغة مشكلات لدى بعض الأشخاص مثل الحرقة وانتفاخ البطن.

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أطعمة لا ينصح بتناولها على معدة فارغة

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