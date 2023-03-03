وزير الثقافة الايراني: هزيمة العدو في مقاطعة مهرجانات فجر كانت فضيحة كبرى

العالم - ايران

وأكد الوزير أن أعداء الشعب الايراني بذلوا كل مالديهم من جهود لتوجيه ضربة لهذه الثورة المباركة، الا انهم غفلوا عن قدرة الله تبارك وتعالى التي ألحقت بهم هزيمة نكراء وهم يجرون أذيال الخيبة والخسران.

وأشاد " اسماعيلي " بالشعب الايراني الذي شارك بمختلف شرائحه في المسيرات المليونية بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية بينهم الفنانون الملتزمون الذين سجلوا مشاركة فاعلة في هذه المسيرات.

وتابع قائلا: ان النظام الديني يدعو الى بناء الحضارات حيث أن الامام الخميني طاب ثراه يعتبر رائد هذا المشروع الذي يقوم على أساس العلم والعقلانية فيما يواصل خلفه قائد الثورة الاسلامية هذا النهج الذي رسمه ذلك العبد الصالح.

واعتبر وزير الثقافة والارشاد الاسلامي، المساجد مركزا لانطلاق الحركة الاسلامية التي تكللت بالنجاح في عام 1979 بإنتصار الثورة المباركة في ايران، داعيا الى مواصلة هذا النهج لتكون المساجد كما في السابق مركز النهضة الاسلامية حتى ظهور الامام الثاني عشر (ع).