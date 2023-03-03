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الرئيس الايراني: لقد سعى العدو عبر حرب هجينة لاثارة الياس بين الشعب واليوم يحاول عبر الحرب الاعلامية لبث الخوف بين التلاميذ واولياء امورهم

الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

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