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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الرئيس الايراني: أوعزت لوزيري الداخلية والامن بمتابعة قضية التسمم في بعض المدارس وتقديم تقرير كامل الى الشعب عن الموضوع
الرئيس الايراني: لقد سعى العدو عبر حرب هجينة لاثارة الياس بين الشعب واليوم يحاول عبر الحرب الاعلامية لبث الخوف بين التلاميذ واولياء امورهم
الرئيس الايراني: أعداؤنا كانوا قد أعدوا العدة لإيجاد الاحباط والياس في المجتمع لكن شعبنا هزمهم بقوة وبصيرة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة
الرئيس الايراني: قدرة الشعب الايراني افشلت التهديدات والحظر الحرب العسكرية وتواجد الشعب خلق العديد من القدرات للبلاد
الرئيس الايراني: إيران الإسلام اليوم ملاذ وملجأ المظلومين في العالم ويجب أن يصرخ الجميع من أجل رفع الظلم عن شعوب اليمن وفلسطين وأفغانستان
مصادر روسية: الرئيس بوتين يترأس اجتماعا طارئا لمجلس الامن الروسي بعد احداث مقاطعة بريانسك
مصادر روسية: قوات الامن والجيش تقوم بعملية للقضاء على مجموعة اوكرانية مسلحة تسللت الى قرية حدودية بمقاطعة بريانسك واحتجزت رهائن
لافروف:موسكو اضطرت إلى تعليق مشاركتها في معاهدة نيوستارت لأن واشنطن تستخدمها لمساعدة أوكرانيا في مهاجمة المواقع الاستراتيجية الروسية
الرئيس الايراني: أوعزت لوزيري الداخلية والامن بمتابعة قضية التسمم في بعض المدارس وتقديم تقرير كامل الى الشعب عن الموضوع
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.