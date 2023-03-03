الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣
١٠:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المجلس الشيعي: إساءات قيومجيان تشكل إنتهاكا صارخا لقواعد العيش المشترك

المجلس الشيعي: إساءات قيومجيان تشكل إنتهاكا صارخا لقواعد العيش المشترك
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

أشار المكتب الاعلامي في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان ، إلى إن الإساءات الخطيرة التي ساقها رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية ريشار قيومجيان بحق ديننا الحنيف وشرعنا المقدس تشكل إنتهاكًا صارخًا ليس للدستور والقانون فحسب، بل لأبسط قواعد العيش المشترك ومعتقدات الطوائف"

العالم - لبنان

ولفت المجلس الشيعي في بيان إلى إن ما تناوله حول أحد التشريعات الفقهية لدى المسلمين الشيعة وهو الزواج الإسلامي الشرعي المعروف بالزواج المؤقت هو تجرؤٌ خطير وخروج عن الحد الأدنى المتبقي من احترام معتقدات الآخر، وهذا ما يتطلب إجراءات فورية لوضع حد لهذه التصريحات المشينة التي تنم عن التدني الأخلاقي والقيمي، وهو ما يجب أن يكون محل إدانة واستنكار من جميع المرجعيات الدينية والوطنية.

أضاف البيان: إننا إذ نستنكر وندين بشدة هذه الإساءة الخطيرة لشرعنا المقدس، فإننا سنمارس حقنا القانوني كاملا ضد المعتدي صونا للمقدسات وحماية لديننا الحنيف.

وبدوره اشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، الى انه يبدو أنّ القوات اللبنانية باتت تعيش عقدة الأنانيب التي تقضُّ مضجعها، وكأن عقارب فراشها السياسي تتقاذفه أفاعي تاريخها الغارق بالحقد والمذابح والنسب المجهول، على أنّ متعة السياسة تفاجئنا بأطفال أنابيب من نسخة اللقيط رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية ريشار قيومجيان، فقط لأن الشيعية السياسية والدينية تمثّل عقدة شرف لمن يفتِّشُون عن النسب الشرعي بين بطولات من هزموا إسرائيل وحرروا لبنان، علّهم يجدون بعضاً من شهادات الولادة بين زواريب صبرا وشاتيلا.

روابط ذات صلة

ردّ "عنيف" من حزب الله  على قيومجيان: عباراتٌ مُقزّزة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. اجتماع مرتقب لـ'بايدن' و 'شولتز' في واشنطن

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 03-03-2023

وفد اوروبي يزور شمالي الضفة ويتطلع عن اعمال عنف المستوطنين

رئيسي: شعبنا أحبط بقوته حظر اميركا وتهديداتها وأثار دهشة الاستكبار العالمي

المجلس الشيعي: إساءات قيومجيان تشكل إنتهاكا صارخا لقواعد العيش المشترك

حزمة مساعدات عسكرية جديدة امريكية لاوكرانيا