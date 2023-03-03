وزير الخارجية الايراني: رد الفعل التدخلي لمسؤولين غربيين ازاء قضية التسمم المشبوهة للطالبات في بعض المدارس هو استمرار الحرب الهجينة للاعداء

قناة العالم
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣
١١:٢٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مصادر فلسطينية: فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد عقب اجتماعها في دمشق الوحدة الميدانية في مواجهة الاحتلال
مصادر فلسطينية: جنود الاحتلال ومستوطنون يعتدون على مواطنين ووفد أوروبي في بلدة حوارة جنوب نابلس
مصادر فلسطينية: الوفد الأوروبي ينسحب من حوارة دون استكمال جولته بعد اقتحام عضو "كنيست" للبلدة
مصادر فلسطينية: إصابات بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال لقنابل الغاز المسيل للدموع بعد اقتحام مجموعة من المستوطنين قرية قريوت جنوب نابلس
مصادر فلسطينية: مستوطن يهاجم المؤتمر الصحفي للوفد الأوروبي والمواطنين المرافقين له في بلدة حوارة جنوب نابلس
مصادر فلسطينية: تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد سليم الذي ارتقى برصاص الاحتلال في قرية عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي يصل الى العاصمة الايرانية طهران
وزير الخارجية الايراني: الاجهزة المعنية بدأت متابعة القضية بجدية والتحقق من ابعادها والشعب الايراني يعرف دموع التماسيح جيدا
وزير الخارجية الايراني: رد الفعل التدخلي لمسؤولين غربيين ازاء قضية التسمم المشبوهة للطالبات في بعض المدارس هو استمرار الحرب الهجينة للاعداء
مراسل العالم: انفجار عبوة لاصقة تودي بحياة احمد طاهر مسؤول حماية الجبهة التركمانية العراقية السابق بكركوك
وزير الخارجية الايراني: رد الفعل التدخلي لمسؤولين غربيين ازاء قضية التسمم المشبوهة للطالبات في بعض المدارس هو استمرار الحرب الهجينة للاعداء
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
أوروبا
عام على الحرب بين روسيا والأطلسي عبر بوابة أوكرانيا
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:١٤
مع الحدث
الكيان في اتون الانقسام الداخلي
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:١٣
أهم الأخبار
شاهد.. الصهاينة يعيشون حالة قلق كبير خوفاً من هذا الانفجار..
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٦
أهم الأخبار
شاهد.. توتر جديد بين الانتقالي والسعودية في مدينة عدن
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٨
أهم الأخبار
شاهد.. الكيان الصهيوني أمام انقسام حاد
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤
خاص بالعالم- مراسلون
شاهد.. الكيان على برميل بارود فلسطيني
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
شاهد.. مدير الوكالة الدولية للطاقة 'رافائيل غروسي' يصل الى طهران
سيئول وواشنطن تخططان لمناورات عسكرية مشتركة
الاحتلال يجدد الاعتقال الاداري بحق محمود البرغوثي لمدة 6 اشهر
شاهد.. اجتماع مرتقب لـ'بايدن' و 'شولتز' في واشنطن
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 03-03-2023
وفد اوروبي يزور شمالي الضفة ويتطلع عن اعمال عنف المستوطنين
مقالات و تحليلات
الصراع "الاسرائيلي" بين الوجوه الناعمة والمتطرفة
مفاجآت مدن الضفة.. مواجهة العدو حتى الرمق الاخير
عمليات المقاومة واعتداءات الصهاينة تهدّد بانهيار 'الكيان المحتل'
منافسة بين الجزائر والمغرب على الغاز النيجيري
کیف تقرأ العودة العربية الرسمية لسوريا؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.