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كلمة للسيد نصر الله عصر الإثنين المقبل بمناسبة يوم الجريح

كلمة للسيد نصر الله عصر الإثنين المقبل بمناسبة يوم الجريح
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله يوم الإثنين المقبل، عند الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وذلك بمناسبة يوم الجريح.

العالم - لبنان

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