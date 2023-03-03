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المتحدث باسم الخارجية الايرانية ردا على وزيرة خارجية المانيا: لن نسمح للدوافع السياسية بخلق حالة من عدم الامان للطالبات الايرانيات

الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

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