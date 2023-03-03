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جماهير قلقيلية تشيّع جثمان الشهيد 'محمد سليم' في عزون

جماهير قلقيلية تشيّع جثمان الشهيد 'محمد سليم' في عزون
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

شيّعت جماهير غفيرة في قلقيلية، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد محمد نضال سليم (15 عامًا)، الذي ارتقى بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في مواجهات بلدة عزون أمس الخميس.

العالم- فلسطين

وانطلق موكب تشييع الشهيد سليم من مستشفى د. درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية، وتوجه إلى مسقط رأسه في بلدة عزون.

وألقت عائلة الشهيد سليم نظرة الوداع الأخيرة في منزل ذويه في عزون ثم نقل إلى مسجد ابن القيم وسط البلدة وأدوا الصلاة عليه وأتموا مراسم التشييع نحو مقبرة البلدة.

وجابت مسيرة التشييع شوارع عزون، وسط هتافات غاضبة مطالبة بالثأر لدماء الشهيد ومقاومة الاحتلال ورفض خيارات المفاوضات العبثية.

وأعلنت فعاليات بلدة عزون في بيان تلته عبر مكبرات الصوت، إضرابا شاملا اليوم الجمعة حدادا على روح الشهيد، كما نعت حركة (حماس) الشهيد سليم.

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جماهير قلقيلية تشيّع جثمان الشهيد 'محمد سليم' في عزون

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