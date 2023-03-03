جماهير قلقيلية تشيّع جثمان الشهيد 'محمد سليم' في عزون

العالم- فلسطين

وانطلق موكب تشييع الشهيد سليم من مستشفى د. درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية، وتوجه إلى مسقط رأسه في بلدة عزون.

وألقت عائلة الشهيد سليم نظرة الوداع الأخيرة في منزل ذويه في عزون ثم نقل إلى مسجد ابن القيم وسط البلدة وأدوا الصلاة عليه وأتموا مراسم التشييع نحو مقبرة البلدة.

وجابت مسيرة التشييع شوارع عزون، وسط هتافات غاضبة مطالبة بالثأر لدماء الشهيد ومقاومة الاحتلال ورفض خيارات المفاوضات العبثية.

وأعلنت فعاليات بلدة عزون في بيان تلته عبر مكبرات الصوت، إضرابا شاملا اليوم الجمعة حدادا على روح الشهيد، كما نعت حركة (حماس) الشهيد سليم.