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أمريكا تعلن مقتل واعتقال نحو 50 'داعشياً' في العراق وسوريا

أمريكا تعلن مقتل واعتقال نحو 50 'داعشياً' في العراق وسوريا
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت القيادة المركزية الامريكية، اليوم الجمعة، تنفيذ 48 عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، فيما أشارت إلى قتل واعتقال 47 عنصراً من التنظيم الارهابي، خلال شهر شباط الماضي.

العالم - العراق

وذكرت القيادة في بيان، أن "قوات التحالف بقيادة القيادة المركزية الأمريكية والقوات الشريكة نفذت خلال شهر شباط الماضي، ما مجموعه 48 عملية هزيمة-داعش، أسفرت عن مقتل 22 عنصراً من التنظيم الارهابي واعتقال 25 عنصراً".

وبينت، أن "33 عملية مشتركة نفذت في العراق أسفرت عن مقتل 17 داعشياً واعتقال 14 آخرين، فيما تم تنفيذ 15 عملية في سوريا نتج عنها مقتل 5 عناصر من "داعش" واعتقال 11 آخرين".

وأضافت، أن "العمليات أظهرت التزاماً بالهزيمة الدائمة لداعش الارهابي والحاجة المستمرة لبذل جهود عسكرية محددة الهدف لمنع أعضاء "داعش" من شن هجمات واستعادة موطئ قدم. بدون استمرار ضغط مكافحة الإرهاب، ستستعيد جهود "داعش" للتجنيد وإعادة زخمها".

وأشارت القيادة إلى، أن هذه العمليات أسفرت عن "إصابة أربعة جنود أمريكيين وكلب عامل في هذه العمليات، دون أن يقتل أي شخص من القوات الأمريكية".

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أمريكا تعلن مقتل واعتقال نحو 50 'داعشياً' في العراق وسوريا