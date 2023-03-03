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المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية : ينفي الادعاءات البريطانية بتوقيف سفينة تحمل اسلحة ايرانية في بحر عمان

الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

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