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أين لبنان اليوم من ملف انتخابات الرئيس وسط انهيار اقتصادي؟

الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

اكد الصحافي اللبناني غسان جواد، ان لبنان يعيش مجموعة من الازمات المتوازية كالاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأزمة النقد والمودعين، وغلاء الاسعار، وانقطاع الكهرباء، وازمة توصيف للدستور وللحكم وللمؤسسات.

وقال جواد في حديث لقناة العالم خلال برنامج "استوديو بيروت": ان لبنان في حالة انتظار لنضوج الملف الرئاسي، لان غالبية الاطراف اللبنانية تدرك انه لا امكانية المعالجة الجدية لهذا النظام الا من خلال اعادة تكوين السلطة ومن خلال تفاهمات داخلية ومساعدة خارجية، واتفاق مع صندوق النقد الدولي وما الى اخره.. من اجل التعامل مع ازمات الناس.

واعتبر جواد، ان المشكلة اليوم ان جزء من الخارج الذي لديه اهتمامات اخرى وملفات اكثر حيوية من الملف اللبناني، يربط مساعدته في لبنان بجملة من التطورات والملفات التي يريدها ويستثمر في الازمة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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