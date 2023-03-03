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ناعية الشهيد 'محمد سليم' من قلقيلية..

الجهاد الإسلامي: استمرار الحرب الإجرامية على شعبنا لن يمنح حكومة العدو الأمن

الجهاد الإسلامي: استمرار الحرب الإجرامية على شعبنا لن يمنح حكومة العدو الأمن
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، إلى جماهير الشعب الشهيد محمد نضال سليم، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات في بلدة عزون شرق قلقيلية.

العالم- فلسطين

وأكدت الحركة في بيان لها، أن استمرار هذه الحرب الإجرامية المعلنة على شعبنا، لن يمنح حكومة العدو الفاشية الأمن على أرضنا.

وإليكم البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي الشهيد محمد سليم من قلقيلية

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين الفتى: محمد نضال سليم (15 عاماً)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات في بلدة عزون شرق قلقيلية.

إننا نؤكد أن استمرار هذه الحرب الإجرامية المعلنة على شعبنا، لن يمنح حكومة العدو الفاشية الأمن على أرضنا، وإن هذا الدم النازف من أبنائنا الأبرياء سيتحول إلى وقود يقوي من عزيمة مجاهدينا، ويُقرّب مواعيد النصر الحتمي مهما طال الزمن.

نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في قلقيلية الصمود، ونعاهد شهداءنا على استمرار مسيرة التضحية والعطاء دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا، وندعو إلى تصعيد المقاومة في كل الساحات حتى تحقيق آمال شعبنا في الحرية والخلاص.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الجمعة 11 شعبان 1444هـ - 3 مارس 2023م

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