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كنعاني مخاطبا وزيرة خارجية المانيا: ابداؤكم للقلق رياء وتدخل

كنعاني مخاطبا وزيرة خارجية المانيا: ابداؤكم للقلق رياء وتدخل
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

رد المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني على وزيرة الخارجية الالمانية حول حالات التسمم في بعض المدارس الايرانية، وصف تصريحاتها بهذا الشأن بانها رياء وتدخل في شؤون ايران الداخلية.

العالم- ايران

وكتب كنعاني في سلسلة تغريدات اليوم الجمعة: ان من جملة الحقائق المرّة التي لاتزال تحتاج الى الشفافية هي التسمم الكيميائي بسبب الغازات الألمانية السامة التي استخدمها صدام حسين في حربه (ضد ايران) وان الحكومة الالمانية هي المسؤولة عن ذلك.

وقال كنعاني مخاطبا وزيرة الخارجية الالمانية: السيدة الوزيرة، هذه الاعمال التخريبية والمزعزعة للامن هي قيد التحري، وان الحكومة الايرانية جادة جدا في التعرف على الجناة واجتثاث مثل هذه الاعمال.

وتابع كنعاني: لن نسمح بتهديد امن الفتيات الايرانية التلميذات بدوافع سياسية.

واضاف: لكن من جملة الحقائق المرّة التي لا تزال تنتظر الشفافية هي التسمم الكيميائي بسبب الغازات الالمانية السامة والتي تعتبر الحكومة الالمانية مسؤولة عنها ولاتزال تتسبب بخسائر في الارواح، ان ابداءكم للقلق بهذا الشأن هو رياء وتدخل.

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كنعاني مخاطبا وزيرة خارجية المانيا: ابداؤكم للقلق رياء وتدخل

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