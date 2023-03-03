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المجر: لم نتخذ قرارا بنقل سفارتنا في تل ابيب إلى القدس المحتلة

المجر: لم نتخذ قرارا بنقل سفارتنا في تل ابيب إلى القدس المحتلة
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

قالت رئيسة المجر كاتالين نوفاك، اليوم الجمعة، إن بلادها لم تتخذ قراراً بعد بشأن نقل سفارتها في تل ابيب إلى القدس المحتلة.

العالم- أسيا والباسفيك

جاء تصريحها رداً على تقارير عبرية أفادت بأن سفارة المجر في تل أبيب قد يجري نقلها للقدس المحتلة في إبريل/نيسان. وذلك دعماً من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لنظيره بنيامين نتنياهو.

ولفتت التقارير العبرية إلى أن المجر ستكون بذلك أول دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي تفتح سفارة في القدس.

وقالت نوفاك في مؤتمر صحافي في براج، بعد لقاء الرئيس التشيكي ميلوش زيمان: أقرأ الأخبار في الصحف أنا أيضاً. في المجر لم يُتخذ قرار حتى الآن بشأن نقل سفارتنا في تل ابيب.

وفي عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، نقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس المحتلة في عام 2018، ما أثار ردود فعل غاضبة فلسطينية وعربية ودولية، كما لم تقدم سوى دول قليلة على خطوة ترامب.

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المجر: لم نتخذ قرارا بنقل سفارتنا في تل ابيب إلى القدس المحتلة