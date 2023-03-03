بيان لخارجية الأردن اثر تصريحات تحريضية لوزير إسرائيلي

العالم _ الأردن

وكان الوزير سموتريتش قد أطلق تصريحات داعية إلى محو قرية حوّارة الفلسطينية.

وأعاد المجالي التأكيد على الموقف الأردني بضرورة وقف الحملات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، مبينا أن وقف الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو التوتر وتفجر العنف، تعتبر ضرورة لإنهاء التدهور وخفض التصعيد.

كما شدّد على أن المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لوقف التدهور وإيجاد أفق سياسي حقيقي يفعل العملية السلمية ويحقق تقدما لحل الصراع على أساس حل الدولتين والذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967.