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وسط تحذيرات من كارثة بيئية..

ارتفاع ألسنة اللهب بمكب النفايات جنوب شرق مدينة غزة

ارتفاع ألسنة اللهب بمكب النفايات جنوب شرق مدينة غزة
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

ارتفعت ألسنة اللهب وسحب الدخان مساء، يوم الخميس، في مكب النفايات في قرية جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، وسط تحذيرات من السلطات المحلية بحدوث كارثة محققة على الصعيد البيئي.

العالم _ فلسطين

وشوهدت أعمدة الدخان على مسافات واسعة شرق مدينة غزة.

وأشارت بلدية غزة لحادثة اشتعال النيران في الجزء الشرقي من مكب النفايات الرئيس في جنوب شرق مدينة غزة قرب السياج الفاصل لأسباب لم يتم التأكد منها.

وأكدت البلدية في بيان لها، أنها تعمل على اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات حسب الامكانيات المتاحة.

وأعربت البلدية، عن تخوفها من وصول النيران إلى كافة أنحاء المكب ووقوع كارثة محققة على الصعيد البيئي.

وأوضحت أن النيران المشتعلة كبيرة، وتشير التقديرات إلى أنها قد تستمر لأيام كونها أكبر من طاقة وقدرة البلدية على إطفائها.

وناشدت البلدية المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر، بضرورة المساهمة والتدخل لإطفاء الحرائق التي اشتعلت حفاظا على البيئة والصحة العامة.

وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته لرفع الحصار، والمساعدة في ادخال المعدات اللازمة لتمكين البلديات من تقديم خدماتها، وتشغيل مرافقها بالشكل المناسب والتخفيف من حدة الكوارث والأزمات.

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