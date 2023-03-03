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اسلامي يلتقي بغروسي في طهران

اسلامي يلتقي بغروسي في طهران
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي برئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في طهران.

العالم- ايران

وزار غروسي طهران الجمعة تلبية لدعوة رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية وعلى رأس وفد رفيع المستوى من الوكالة.

وخلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين، سيجري غروسي محادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية كما سيلتقي مع مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في الجمهورية الإسلامية الايرانية، على ان يغادر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران متوجها إلى فيينا بعد ظهر يوم السبت 4 مارس.

وفي هذا الصدد، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، في وقت سابق عن زيارة غروسي لإيران وقال: في الأيام الماضية ، كانت هناك مناقشات بناءة وواعدة مع وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رئيس إدارة الضمانات في الوكالة الدولية للطاقة النووية "ماسيمو أبارو" وعلى هذا الأساس وجه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية دعوة رسمية إلى "رافائيل غروسي"، المدير العام للوكالة ، للسفر إلى إيران.

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اسلامي يلتقي بغروسي في طهران