الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣
٠٥:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق يترأس مجلس إدارة منظمة العمل العربية للدورة 98 في القاهرة

العراق يترأس مجلس إدارة منظمة العمل العربية للدورة 98 في القاهرة
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

ترأس وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أحمد الاسدي، اليوم الجمعة، مجلس إدارة منظمة العمل العربية للدورة 98 في القاهرة. 

العالم - العراق

وقال بيان للوزارة: إن" الأسدي ترأس وفد العراق للمشاركة في أعمال الدورة 98 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المقرر عقدها في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية للمدة من 5- 6/3/ 2023".

وأضاف البيان، أن" أعمال الدورة تتضمن مناقشة عدد من البنود منها تقرير عن أوضاع عمال شعب فلسطين والمسائل المالية والإدارية، وتقرير نتائج أعمال الدورة 43 للجنة الخبراء القانونيين بشأن تنمية القدرات وتقرير نتائج أعمال الدورة 21 للجنة شؤون عمل المرأة العربية، وتقرير نتائج أعمال الدورة 42 للجنة الحريات النقابية".

وتابع، أن" الأعمال تتضمن مناقشة مشروع الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني ومناقشة إنجازات منظمة العمل العربية المؤسسية خلال الفترة الماضية".

وتابع البيان، أن" بغداد استضافت أعمال الدورة “97” لمجلس إدارة منظمة العمل العربية خلال الفترة من 16-17 تشرين الأول 2022".

روابط ذات صلة

الحشد الشعبي يتخذ اقصى درجات الحذر بمناطق صحراء الانبار؛ والسبب..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كنعاني يفند المزاعم البريطانية حول ايقاف سفينة تحمل السلاح من ايران

المركز الوطني السوري للزلازل.. تسجيل 3867 هزة ارتدادية منذ السادس من شباط الماضي

الحملة العربية والدولية لكسر الحصار على سورية.. استمرار الاتصالات اللازمة لإنجاح مبادرة قافلة العربية

ليبيا.. النواب و الأعلى للدولة يقتربان من الاتفاق على النقاط الخلافية

العراق يترأس مجلس إدارة منظمة العمل العربية للدورة 98 في القاهرة

اسلامي يلتقي بغروسي في طهران