العراق يترأس مجلس إدارة منظمة العمل العربية للدورة 98 في القاهرة

العالم - العراق

وقال بيان للوزارة: إن" الأسدي ترأس وفد العراق للمشاركة في أعمال الدورة 98 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المقرر عقدها في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية للمدة من 5- 6/3/ 2023".

وأضاف البيان، أن" أعمال الدورة تتضمن مناقشة عدد من البنود منها تقرير عن أوضاع عمال شعب فلسطين والمسائل المالية والإدارية، وتقرير نتائج أعمال الدورة 43 للجنة الخبراء القانونيين بشأن تنمية القدرات وتقرير نتائج أعمال الدورة 21 للجنة شؤون عمل المرأة العربية، وتقرير نتائج أعمال الدورة 42 للجنة الحريات النقابية".

وتابع، أن" الأعمال تتضمن مناقشة مشروع الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني ومناقشة إنجازات منظمة العمل العربية المؤسسية خلال الفترة الماضية".

وتابع البيان، أن" بغداد استضافت أعمال الدورة “97” لمجلس إدارة منظمة العمل العربية خلال الفترة من 16-17 تشرين الأول 2022".