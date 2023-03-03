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بانوراما: غروسي في طهران وحملة الاعتقالات فی تونس إلى أين؟

بانوراما: غروسي في طهران وحملة الاعتقالات فی تونس إلى أين؟
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانورما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. اجراء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي في العاصمة طهران محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، بعد مزاعم غربية حول إحجام ايران عن الإجابة عن تساؤلات الوكالة.

بالمقابل دعت واشنطن الى التريث لمعرفة نتائج غروسي الى ايران في وقت تدفع فيه الترويكا الاوروبية باتجاه اتخاذ قرارات ضد ايران بعد مزاعم تخصيب اليوارنيوم الى اكثر من ثمانين بالمئة.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول... اعتقال السلطات التونسية القيادي في حركة النهضة المعارضة الحبيب اللوز، وقالت مصادر ان القضاء وجه له تهما تتعلق بقضايا مالية.

هذا واصرت المعارضة التونسية على تظاهرة ضد حملة الاعتقالات الاخيرة رغم رفض السلطات منح ترخيص لها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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