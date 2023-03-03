بانوراما: غروسي في طهران وحملة الاعتقالات فی تونس إلى أين؟

بالمقابل دعت واشنطن الى التريث لمعرفة نتائج غروسي الى ايران في وقت تدفع فيه الترويكا الاوروبية باتجاه اتخاذ قرارات ضد ايران بعد مزاعم تخصيب اليوارنيوم الى اكثر من ثمانين بالمئة.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول... اعتقال السلطات التونسية القيادي في حركة النهضة المعارضة الحبيب اللوز، وقالت مصادر ان القضاء وجه له تهما تتعلق بقضايا مالية.

هذا واصرت المعارضة التونسية على تظاهرة ضد حملة الاعتقالات الاخيرة رغم رفض السلطات منح ترخيص لها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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