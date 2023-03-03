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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة في حفل تأبين شهداء مخيم جنين:سنقاتل حتى نطرد الاحتلال من فلسطين
رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي يلتقي برئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في طهران
كنعاني: الدول التي اثارت الحروب عبر التاريخ وهم من اكبر مصدرو الاسلحة تسعى لتضليل الراي العام العالمي بادعاءات كاذبة
كنعاني: لا تستطيع الدول التي قتلت ودمرت اليمن بارسال اسلحة بمليارات الدولارات الى تحالف العدوان ان تبرئ نفسها باتهام الاخرين
المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية : ينفي الادعاءات البريطانية بتوقيف سفينة تحمل اسلحة ايرانية في بحر عمان
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: الوحدة والتلاحم هي السر في تقدم البلاد ببركة ولاية الفقية وجهود الشعب الايراني
كنعاني ردا على وزيرة خارجية المانيا: من الحقائق المرة التي بحاجة للتوضيح هي حالات التسمم بالغازات السامة والتي تتحمل مسؤوليتها حكومة المانيا
المتحدث باسم الخارجية الايرانية ردا على وزيرة خارجية المانيا: لن نسمح للدوافع السياسية بخلق حالة من عدم الامان للطالبات الايرانيات
الهلال الأحمر الفلسطيني : 25 إصابة حصيلة المواجهات في بلدات بيتا وبيت دجن وحوارة بنابلس
مصادر فلسطينية: فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد عقب اجتماعها في دمشق الوحدة الميدانية في مواجهة الاحتلال
كنعاني: الدول التي اثارت الحروب عبر التاريخ وهم من اكبر مصدرو الاسلحة تسعى لتضليل الراي العام العالمي بادعاءات كاذبة
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.