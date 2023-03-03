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كنعاني: الدول التي اثارت الحروب عبر التاريخ وهم من اكبر مصدرو الاسلحة تسعى لتضليل الراي العام العالمي بادعاءات كاذبة

الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

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