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كنعاني يفند المزاعم البريطانية حول ايقاف سفينة تحمل السلاح من ايران

كنعاني يفند المزاعم البريطانية حول ايقاف سفينة تحمل السلاح من ايران
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

فند المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني اليوم الجمعة مزاعم القوات البحرية البريطانية حول ايقاف سفينة تحمل شحنة من السلاح الايراني في بحر عمان قائلا ان الدول التي زودت تحالف العدوان بمليارات الدولارات من الاسلحة وتسببوا بقتل شعب اليمن ودماره لا يمكنهم تبرئة انفسهم عبر الصاق التهم بالآخرين.

العالم- ايران

وقال كنعاني اليوم الجمعة تعليقا على مزاعم القوات البحرية البريطانية بضبط سفينة تحمل السلاح من ايران عبر التعاون مع القوات البحرية الاميركية، ان الدول التي تعتبر من اكبر مصدري السلاح والمعدات الى مناطق الازمات في العالم تسعى عبر المزاعم الكاذبة والترويج للانباء الملفقة الى حرف الرأي العام نحو الخطأ.

وتابع كنعاني: ان الدول التي كانت سببا رئيسيا لاشعال الحروب طوال التاريخ وهي من اكبر مصدري الاسلحة والمعدات الى مناطق الازمات في العالم، تحاول عبر المزاعم الكاذبة والترويج للاخبار الملفقة وحرف الرأي العام في العالم نحو الخطأ.

وتابع : من الافضل لهذه الدول ان توقف سياساتها الانتهازية وانتفاعها من هذه الحرب الظالمة في اليمن بدلا من الترويج للعنوان الخطأ والتنصل من مسؤوليتها في الحرب المفروضة على الشعب اليمني الاعزل والمظلوم.

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