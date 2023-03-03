الأردن ينفي تلقيه أي بلاغات رسمية من السلطات السعودية حول تهريب مخدرات

العالم _ الأردن

وأكدت وزارة الزراعة الاردنية، في بيان لتوضيح أن المملكة في هذا الوقت من العام لا تصدر الرمان بل تستورد الرمان بسبب حاجة السوق المحلي وعدن توفره محليا إضافة إلى الصور المتداولة هي ليست للبندورة المحلية مع تأكيد المصدرين الأردنيين على عدم تسجيل هذه الشحنه من خلالهم ولم يتم إعلان من قبل السلطات السعودية بوجود شحنة اردنية المنشأ قد تعرضت للرفض او التوقيف ولا لأي من المصدرين الأردنيين.

وتؤكد الوزارة ان مركز جمرك حدود العمري لم يتلقى اي ابلاغات رسمية من السلطات السعودية حول هذا الموضوع و أن البضائع السورية تمر عبر الأراضي الأردنية ضمن ( الترانزيت ) باتجاه السعودية ومن خلال منفذ حدود معبر حديثة.



وقد راجعت الوزارة المصدر والمعلومات المنشورة من قبل الجانب السعودي ولم تجد اي تحديد لمنشأ هذه الشحنة وتستغرب من بعض وسائل الإعلام المحلية على تأكيد مصدر الشحنه والحديث عن كونها اردنية في تشويه واضح لسمعة الصادرات الأردنية دون مصدر يذكر .