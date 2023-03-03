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الأردن: ضبط تاجرَي ومستوردَي مخدرات أحدهما مصنف بـ'الخطر جدا'

الأردن: ضبط تاجرَي ومستوردَي مخدرات أحدهما مصنف بـ'الخطر جدا'
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام الأردني، إنّ قوة امنية اشتبكت وطبقت قواعد الاشتباك مساء امس مع تاجرَي ومهربَي مخدرات بعد أن بادرا فور مداهمتهما بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة الامنية وأُلقي القبض عليهما وأُسعف احدهما للمستشفى اثر اصابته وضُبط بحوزتهما 200 الف حبة مخدرة وثلاثة اسلحة نارية اثنان منها أتوماتيكيان.

العالم _ الأردن

وفي التفاصيل أكّد الناطق الاعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً خاصاً من ادارة مكافحة المخدرات تولى التحقيق بمعلومات وردت عن قيام احد اعضاء عصابة اقليمية موجود في احدى الدول العربية القريبة بتهريب كمية كبيرة من الحبوب وتسليمها لاشخاص داخل المملكة من أجل بيعها لصالحه .

وتابع الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق تمكن من خلال ما قام به من جمع للمعلومات الاستخبارية من تحديد هوية الشخصين المتورطين داخل المملكة وهما شخصان من المطلوبين الخطرين والمطلوبين بقضايا المخدرات واحدهما مصنف بالخطر جدا اضافة الى تحديد موعد نقلهما للحبوب المخدرة من اجل بيعها في احدى المناطق الصحراوية .

وأكّد الناطق الاعلامي انه جرى بعد تحديد موعد ومكان نقل المخدرات، وضع الكمائن في محيط المنطقة وفور وصولهما وعند مداهمتهما بادرا فور مشاهدة القوة الامنية باطلاق عيارات نارية كثيفة ومباشرة من اسلحة اتوماتيكية باتجاه القوة .

إذ تم الرد عليهما وتطبيق قواعد الاشتباك لحين السيطرة والقاء القبض عليهما وجرى اسعاف احدهما الذي تبين تعرضه للاصابة وبتفتيش المركبة عُثر بداخلها 200 الف حبة مخدرة وثلاثة اسلحة نارية اثنان منها أتوماتيكيان.

وأشار الناطق الاعلامي إلى أنه سيتم عبر الأطر الرسمية المتّبعة مخاطبة الانتربول بخصوص تاجر ومهرب المخدرات الموجود بدولة عربية مجاورة.

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