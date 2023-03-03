خارجية لبنان ترحب بقرار العراق رفع شرط سمة الدخول لمواطنيه

العالم - لبنان

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن "لبنان يُرحب بتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، برفع سمة الدخول عن المواطنين اللبنانيين".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس الوزراء وجه وزارتي الخارجية والداخلية باتخاذ إجراءات رفع سمة الدخول عن المواطنين اللبنانيين الذين يزورن العراق".

وأضاف أن "القرار جاء بناء على العلاقات الثنائية وكذلك لوجود عدد كبير من الزوار والمستثمرين اللبنانيين علاوة على مبدأ التعامل بالمثل بعد أن قررت الحكومة اللبنانية في وقت سابق رفع سمة الدخول عن العراقيين.