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القائم بالاعمال الايراني في لندن يرد على تدخلات السفير البريطاني في طهران

القائم بالاعمال الايراني في لندن يرد على تدخلات السفير البريطاني في طهران
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

رد القائم بالاعمال الايراني في لندن على تدخلات السفير البريطاني في طهران في الشؤون الداخلية الايرانية، واشار الى الجنود البريطانيين القتلى في حرب اوكرانيا قائلا ان من حق الشعب البريطاني ان يطّلع على عدد جنوده القتلى.

العالم- ايران

وكان السفير البريطاني في طهران "سايمون شركليف" قد علق في تغريدة له على حوادث تسمم التلاميذ في المدارس الايرانية بكلام تدخلي وتحريضي، وقد رد عليه القائم بالاعمال الايراني في لندن السيد مهدي حسيني : حسب التقارير المعلنة فان عددا من الجنود البريطانيين ارسلوا الى اوكرانيا لخوض الحرب منذ بداية اندلاعها قبل عام وان عددا كبيرا منهم قد قتلوا ، وهناك ارقام متفاوتة عنهم اعلنتها المصادر الروسية والبريطانية دون ان تؤيد مصادر رسمية ذلك.

وتابع : من المفترض ان يحظى الشعب البريطاني بحق الاطلاع على الحقيقة في هذا الموضوع.

هذا وقد حذر المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني ايضا اليوم الجمعة، الغرب من سوء استغلال القضايا الانسانية لتحقيق اهداف سياسية، في معرض تعليقه على تدخل الغربيين في قضية الاشتباه بوقوع حالات تسمم في بعض المدارس الإيرانية.

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