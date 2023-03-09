وزير الدفاع الأمريكي يلتقي نتنياهو في مطار بن غوريون خشية الاحتجاجات

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بسبب الاحتجاجات بالشارع الاسرائيلي أجتمع وزير الدفاع الامريكي اوستن برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربة داخل مطار بن غوريون المتظاهرون أغلقوا محيط المطار وكافة الشوارع المؤدية الية، مما أجبر نتنياهو للذهاب بطائرة مروحية من القدس الى المطار بالقرب من تل ابيب.

وزير الدفاع حث نتنياهو لتهدئة الاوضاع بالشارع الاسرائيلي وكذلك باتجاه الفلسطينين وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يعرف بالقمة الامنية بالعقبة والتي عقدت الشهر الماضي بالاردن.



ومع تزايد الاحتجاجات بالشارع الاسرائيلي والمطالبة بعدم العبث بالنظام القضائي تم نشر أكثر من 3000 شرطي لقمع التظاهرات واستخدام خراطيم المياه والخيالة وتم أعتقال العشرات ممن قاموا بأغلاق الطرق الرئيسة



وأضافة الى مئات من قوات الاحتياط وسلاح الجو الذين رفضوا الخدمة أنضم أيضا جنود الاحتياط في البحرية بجيش الكيان الاسرائيلي وقاموا بأغلاق طرق لسفن حاويات كانت تحاول الدخول إلى ميناء حيفا احتجاجاً على الإصلاح القضائي.

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