الكمأة السورية أسعارها تشهد ارتفاعا هذا العام، لهذا السبب..

العالم - خاص بالعالم

وتقطف الكمأة الصحراوية المعروفة بجودة أنواعها في سوريا عموما بين شباط/فبراير ونيسان/ أبريل.

وهنا في أكبر أسواق مدينة حماة السورية ترتفع أصوات الباعة ينادون على "الذهب الأصفر" ولكن جمع هذا الذهب والذي يتواصل لأيام دونه خطر ومخاطر.



ويواجه المدينون خلال موسم جمع الكمأة خطرا يتمثل بألغام ونيران جماعات إرهابية وهابية لا تزال متوارية في مناطق صحراوية واسعة.

وتنفذ من وقت لآخر هجمات دموية ضد مدنيين يبحثون عن لقمة عيشهم بقطفهم وجمعم للكمأة



وبسبب خطورة جمعها و الحصول عليها تشهد أسعار الكمأة ارتفاعا هذا العام ويرواح سعر الكيلوغرام الواحد بين في سوق حماة بين5 دولارات و25 دولارا، وفق جودة الثمار وحجمها.

يذكر أنه منذ شهر شباط/فبراير، الماضي أحصى مقتل أكثر من 130 شخصا في البادية السورية خلال جمعهم الكمأة.

وكانت مصادر أمنية ناشدت المواطنين بعدم التوجه إلى البادية لجمع الكمأة كونها مناطق لم تعلن آمنة بعد وتشهد عمليات تطهير للخلايا الإرهابية المختبئة.

وتعد الأجسام المتفجرة وضمنها الألغام من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب على سوريا.

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