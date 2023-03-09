الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣
٠٤:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

3 شهداء برصاص الإحتلال في بلدة جبع جنوب جنين

الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

في جنين، لا متسع لرفاهية الانكسار بعد مجازر الاحتلال، يستيقظ المواطنون هنا على اخبار اغتيالات واعدامات جديدة ينفذها الاحتلال.

العالم - خاص بالعالم

فجر الخميس نصبت وحدة ياماس التابعة للشابك الإسرائيلي كمينا لثلاثة مقاومين من كتيبة جبع التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي .زعم جيش الاحتلال انهم يخططون لتنفيذ عملية ضدهم.

في الشق الآخر من المدينة المكلومة دفن الجميع جثمان الطفل وليد نصار إلا رفاقه، فضلوا البقاء فوق تراب صديقهم الشهيد.

خمسة مجازر نفذها لاحتلال الإسرائيلي خلال اقل من ثلاثة أشهر في جنين ونابلس وأريحا كل هذا بالتزامن مع تنديدات دولية وفلسطينية لوقف التصعيد في الأرض الفلسطينية.

في مقابر جنين ومخيمها وبلداتها، تشييع عشرات المقاومين الذين ارتقوا دفاعا عن ثراها، ولم تسلم النساء ولا الأطفال من مرمى هدف الاحتلال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

استشهاد وإصابة 46 يمنيا بانفجار مخلفات العدوان خلال فبراير

اعتداءات الاحتلال في الضفة والقطاع مع اشتداد أزمته الداخلية

الجهاد الإسلامي تزف شهداء جنين وتؤكد أن الجريمة لن تطفئ الانتفاضة المتصاعدة بالضفة

كيان الاحتلال .. احتجاجات واسعة وانتشار 3000 شرطي ونتنياهو سيطير بطائرة هليكوبتر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. ماوراء التصعيد الاسرائيلي في الضفة والقدس المحتلتين

بعد العدوان الإسرائيلي.. مطار حلب الدولي في الخدمة اعتباراً من صباح غد الجمعة

هذا ما قاله الرئيس السوري لـ غراندي.. من المهم النظر إلى آثار الزلزال والحرب على سوريا برؤية واحدة شاملة

كنعاني: الغرب یستغل يوم المرأة العالمي لأغراض سیاسیة

البيت الأبيض: نظام "باتريوت" لن يساعد أوكرانيا في اعتراض الصواريخ الروسية

بالفيديو.. 3 شهداء برصاص الإحتلال في بلدة جبع جنوب جنين