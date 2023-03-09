3 شهداء برصاص الإحتلال في بلدة جبع جنوب جنين

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فجر الخميس نصبت وحدة ياماس التابعة للشابك الإسرائيلي كمينا لثلاثة مقاومين من كتيبة جبع التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي .زعم جيش الاحتلال انهم يخططون لتنفيذ عملية ضدهم.

في الشق الآخر من المدينة المكلومة دفن الجميع جثمان الطفل وليد نصار إلا رفاقه، فضلوا البقاء فوق تراب صديقهم الشهيد.

خمسة مجازر نفذها لاحتلال الإسرائيلي خلال اقل من ثلاثة أشهر في جنين ونابلس وأريحا كل هذا بالتزامن مع تنديدات دولية وفلسطينية لوقف التصعيد في الأرض الفلسطينية.

في مقابر جنين ومخيمها وبلداتها، تشييع عشرات المقاومين الذين ارتقوا دفاعا عن ثراها، ولم تسلم النساء ولا الأطفال من مرمى هدف الاحتلال.

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