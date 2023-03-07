آخر تطورات اقتحام الإحتلال الاسرائيلي لمخيم جنين

العالم - خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا الى أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا يعود لوالد الشهيد أمجد العزمي الذي كان قد استشهد في العام 2021 واحتجز الاحتلال واختطفه برفقة 3 مقاوميت آخرين.

ولفتت مراسلتنا الى أن الاحتلال يقول ان منفذ عملية حوارة التي نفذها الاسبوع الماضي التي أدت الى مقتل مستوطن متواجد داخل هذا المنزل، مشيرة الى أن الاعلام العبري كالعادة يقول احيان انه قتل منفذ العملية واحيانا اخرى انه لا تأكيدات حول اغتيال منفذ العملية.



وقالت مراسلتنا ان مراسل العالم: الاحتلال يسعى اسقوط عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين من خلال ضربه المستشفيات التي تخلو من المقاومين مشيرة الى أن الصحة الفلسطينية لم تؤكد استشهاد فلسطينيين حتى اللحظة على عكس ما زعم الاحتلال وإاصابة احد المرضى في مستشفى جنين الحكومي بالاختناق اثر اطلاق قنابل الغاز من قبل الاحتلال لافتة الى أن الاحتلال يسعى اسقوط عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين من خلال ضربه المستشفيات التي تخلو من المقاومين.

ولفتت مراسلتنا الى تحليق طائرة تابعة للاحتلال فوق جنين وذلك يؤكد شدة الاقتحام هذه المرة".

وكان قد استشهد 4 فلسطينيين في اقتحام أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي -معززة بقوات خاصة- مدينة جنين ومخيمها، وسط اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين، ويتزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس واعتقال عدد من الفلسطينيين.

وكان قد ذكر مراسلنا الى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي حاصرت منزلا في أطراف مخيم جنين، وأطلقت صاروخا عليه في منطقة شارع مهيوب شرقي المخيم، مضيفا أن مروحية تابعة لقوات الاحتلال تشارك في الاقتحام.

وكان قد ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تلقى نداءات من داخل مخيم جنين لإسعاف عدد من الجرحى، بينما ذكر مدير مستشفى جنين للجزيرة ورود 3 إصابات في اقتحام الاحتلال لمخيم جنين إحداها في الصدر.

ويتزامن اقتحام جنين مع عملية أخرى للاحتلال في مدينة نابلس وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، حيث أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتقال 3 شبان فلسطينيين مطلوبين بعد محاصرة منزل في المدينة.

ويأتي هذان الاقتحامان بعد ساعات من اقتحام مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الثلاثاء تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تلبية لدعوات جماعات الهيكل المتطرفة.

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