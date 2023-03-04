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الكويت تدين تصريحات الإحتلال العنصرية بخصوص قرية حوارة

الكويت تدين تصريحات الإحتلال العنصرية بخصوص قرية حوارة
السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

أدانت دولة الكويت تصريحات الإحتلال الإسرائيلي دعى لمحو قرية حوارة في محافظة نابلس بالضفة الغربية.

العالم - الكويت

وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الكويتية فقد أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات "العنصرية المتطرفة" التي أدلى بها وزيرالمالية الإسرائيلي، والتي دعا خلالها إلى تدمير ومحو قرية حوارة الفلسطينية.

في السياق ، رحبت الكويت بتقرير مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بشأن ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي ألقاهما مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين تعليقا على التقرير، بحسب وكالة الأنباء الكويتية(كونا).

وقال السفير الهين إن دولة الكويت لتشجب بقوة جميع الإنتهاكات الصارخة التي ترتكبها "إسرائيل" ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وتطالب المجتمع الدولي بضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي الواجبة الانطباق على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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الكويت تدين تصريحات الإحتلال العنصرية بخصوص قرية حوارة

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