إسلامي: خفضنا التزاماتنا بسبب عدم إلتزام الأطراف الاخرى بتعهداتها

العالم - ايران

وأشار اسلامي في مقابلة مع قناة "خبر" التلفزيونية الإیرانیة الیوم السبت إلى زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لطهران وإجراء المحادثات بين الجانبين وقال: قررت إيران تقليص التزامات خطة العمل الشامل المشتركة بناءا علی قانون "العمل الاستراتيجي" (لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني الذي صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي) بسبب عدم إلتزام الأطراف الاخرى بتعهداتها، وقیامها بمنع الدول وشركات الأخرى من التعاون مع إيران وتزاید العقوبات.

وأضاف: تسبب هذا الأمر في قيام الوكالة الدولية بإعداد تقرير عدم الإمتثال عندما قمنا بتخفيض التزاماتنا وتزعم إنني لا أعرف شيئًا عن الوضع.