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فی مؤتمر صحفي مع اسلامي

غروسي: مستعدون لمواصلة العمل مع ايران

غروسي: مستعدون لمواصلة العمل مع ايران
السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اننا مستعدون لمواصلة العمل مع ايران واضاف: علينا اضفاء الشفافية على بعض القضايا والقيام بالعمل المشترك مع ايران تجاه قضایا الضمنانات.

العالم - ايران

واضاف غروسی الیوم السبت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، هناك قضيتين تحظيان ببالغ الاهمية؛ الاولى ان ثمة توقعات كبيرة وحضور عدد كبير من وسائل الاعلام في هذا المؤتمر مؤشر على اهمية هذا الموضوع وكذلك العمل المشترك مع الجمهورية الاسلامية الايرانية والقضايا التي يجب اضفاء الشفافية عليها واتفاق الضمانات والطمأنة تجاه برنامج ايران النووي.

وتابع: القضية الثانية تتعلق بالتعاون الفني والعلمي بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف: اجريت محادثات مع السيد اسلامي بهذا الخصوص.

واعرب غروسي عن ارتياحه لعودته الى ايران والاجتماع مع علماء ونخب ايرانيين واضاف ، ان الاجتماع ترك تاثير كبيرا عليه ملفتا ان محادثاته مع ايران بدأت امس الجمعة وتستمر اليوم.

من قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحفاظ على واجباتها بثبات وموثوقية فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي في إطار اتفاق الضمانات.

و قال اسلامي إن زيارة السيد غروسي الأخيرة مؤشر على التواصل المهني وعلاقات العمل بين الوكالة والذرية الإيرانية.

وأضاف، أن النقطة المهمة بالنسبة لنا هي أن الاتصالات والزيارات والتقارير بطريقة يمكنه الوثوق بها، مصرحا ان العلاقات المشتركة بين طهران والوكالة يجب أن تؤدي إلى بناء الثقة.


يتبع..

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