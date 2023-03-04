كيان الاحتلال والهروب من الأزمة نحو مغامرات عسكرية

العالم - خاص بالعالم

وقال حرب في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم: "الكيان الاسرائيلي الذي يسمی في بعض الادبيات "دولة"، منشأه الاساسي هي مجموعة من العصابات المتنافرة غيرالمتجانسة، أتت من خلفيات مختلفة، بأهداف سياسية مختلفة اجتمعت كلها علی مشروع استيطاني احتلالي عنصري في فلسطين".

ورفض تسمية العنصريين في حكومة الاحتلال بالمتدينين مؤكداً ان الاطراف الدينية في هذه الحكومة تخلت عن قيمها الدينية الايمانية الحقيقية خلال مئات السنين وحافظت علی قيمها العنصرية المتشددة الانطوائية التي تحافظ علی الجماعة. وهذا يثبت ان كل ما في هذا الكيان سواء سياسياً او عقائدياً هو شيء مشوه.

وبيّن ان هذا الكيان ظل متماسكاً وقوياً مادامت هناك انتصارات وكل من الاطراف كان يحقق اهدافه ضمن هذا الكيان، لكن بدء نشوء مقاومات جدية تواجه الكيان وعندما مني هذا الكيان بهزائم متتالية، برزت ازمة الدولة الحقيقية فضاقت الدولة علی مكوناتها.

وأوضح ان كيان الاحتلال كان ينفس عن ازماته خلال عقود القرن الماضي بحروب في كل مكان، لكن يده الان أصبحت مغلولة ولهذا تفاقمت ازمته الداخلية وانقض علی نفسه، فأصبح نتنياهو لايطيق الدولة والدولة لاتلبي طموحات مكوناتها.