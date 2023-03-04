مسيرة في طولكرم رفضًا لملاحقة السلطة للمقاومين

العالم - فلسطين

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام نقلا عن مصادر محلية أن أجهزة أمن السلطة اعتدت على المسيرة واعتقلت ثلاثة شبان من المشاركين فيها.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات داعمة للمقاومة، ومنددة بالتنسيق الأمني وملاحقة المقاومين.

وسبق أن شهد مخيم نور شمس في طولكرم، احتجاجات شعبية على ملاحقة أجهزة السلطة لأحد المقاومين.

وتأتي هذه الاحتجاجات استجابة لنداء أطلقته مجموعة من المقاومين في طولكرم، لأهالي المدينة بالالتفاف حول المقاومة واسنادها.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقال عدد من المقاومين في الضفة الغربية، بينهم المطارد للاحتلال مصعب اشتية من نابلس، والمعتقل منذ 167 يوماً.

وإلى جانب المقاومين تغيب سجون السلطة في الضفة، العشرات من النشطاء والأسرى المحررين وطلبة الجامعات وحفظة القرآن الكريم على خلفية نشاطهم السياسي والديني.