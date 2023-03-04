أسباب الأزمة الوجودية التي تهدد كيان الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وقال د. باسم الهاشم في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان كيان الاحتلال يعيش أزمة داخلية بين الجهات المتناحرة من طرف وأزمة مع الفلسطينيين من جهة ثانية، فيحاول ان يصدر أزماته الداخلية بالاعتداء علی الخارج.

وذكر بأن كيان الاحتلال كان في القرن الماضي لديه تفوق جوي، فيقصف البلدان العربية لتصدير أزماته، لكن هذه القصة انتهت بعدما طرد حزب الله لبنان الاحتلال من جنوب لبنان، ومن ذلك الوقت، انتقلت أزمات الاحتلال الاسرائيلي الی الداخل.

وأكد ان كيان الاحتلال، أصبح مهدداً بالرد علی أي اعتداء خارجي، فقد أصبح القصف، يُرَد بالقصف، وهناك مضادات جوية تنتظر طائراته وهناك صواريخ تهدد مساحة تبدأ بمفاعل ديمونا في النقب وتنتهي بخزانات الامونيا بيافا الی معامل الكهرباء وباقي المنشآت الحيوية.

وكشف الهاشم ان كيان الاحتلال تفاجأ في العام الاخير بهجرة معاكسة تصل الی 100 بالمئة حسب ما أشارت اليه صحيفة هآرتص العبرية، مؤكداً انه بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من عملية سيف القدس في عام 2021، غادر مليون و نصف المليون اسرائيلي البلاد نهائياً واستطلاعات الرأي تؤكد ان 40 بالمئة من الاسرائيليين يقدمون طلبات للهجرة والتعبير عن الرغبة بالهجرة وصلت الی 60 بالمئة.

وأوضح ان كيان الاحتلال، أوقف برامجه لاستقطاب اليهود من خارج "اسرائيل" بسبب فقدان الامان والازدهار الاقتصادي.

وبيّن ان الكثير من الطاقات العلمية، غادرت "اسرائيل" وهذا ما جعل كيان الاحتلال يعيش أزمة وجودية.