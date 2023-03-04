الأميرال إيراني: سيتم افتتاح مستشفى بحري على سواحل مكران قريبا

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وأكد المسؤول أن الهدف الاساس من انشاء هذا المستشفى هو تقديم الخدمات لأهالي المناطق الجنوبية وكذلك عوائل منتسبي سلاح البحر في سواحل مكران، معربا عن أمله بأن يتم تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الذي يليق بهم عبر افتتاح المراكز الطبية وتطوير تقديم الخدمات الطبية لهؤلاء الأعزة.

الجدير بالذكر أن مستشفى خاتم الانبياء (ص) ذات 64 سرير الذي أنشأه سلاح البحر في الجيش الايراني يحتوي على طابقين وتم انشاؤه على أرض تبلغ مساحته ۱۱ الف متر مربع.

ونظرا لبعد المسافة التي تبلغ حوالي ۹۰۰ کیلومترا عن مركز محافظة سيستان وبلوشستان، فإن هذا المستشفى بإمكانه تقديم الخدمات الطبية لأكثر من ۳۰۰ الف مواطن يسكنون مدينتي تشابهار وکنارك والقرى المجاورة لهما.