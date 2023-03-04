الإحتلال الإسرائيلي وعدوان الضفة.. محاولات لتصدير الأزمة

العالم - البوصلة

وسلط البرنامج على اعتداء المستوطنين على بلدة حوارة ومحيطها دفع مبعوث الاتحاد الأوروبي الى الضفة الغربية وقطاع غزة سفين كون فون بورجسدورف، ليطالب بمحاسبة المستوطنين الذين قاموا بالهجوم. هذه التطورات تأتي في وقت يشهد فيه كيان الاحتلال واحدة من اخطر الازمات الداخلية التي شهدها.

حيث اكد الرئيس السابق لجهاز الأمن العام في الكيان يوفال ديسكين، ان الكيان على وشك ان تندلع فيه حرب اهلية في غضون الاسابيع القليلة المقبلة.

واقام المئات من ابناء القدس بخيمة حي البستان المهدد أصحابه بالتهجير وهدم منازلهم صلاة الجمعة ثم وقفة اعتصام تحديا لممارسات الاحتلال الاستفزازية فيما اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال مكان الخيمة لتفريق المشاركين الذين تصدوا لها.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول الوضع الان في الضفة الغربية؟ وكيف ستتعامل المقاومة معه؟ وأين هي السلطة الفلسطينية من مسؤولياتها عن امن الفلسطينيين؟ وكيف تعاملت مع تصريحات سموتريتش حول بلدة حواره؟

كما يبحث البرنامج في كيفية قراءة التطورات الاخيرة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين؟ وهل سينجح الاحتلال في تصدير ازمته عبر اعطاء الحرية للمستوطنين بالقيام بهذه الاعتداءات؟ وكيف يتم النظر لاعتراف مسؤول امني كبير في كيان الاحتلال عن قرب نهاية الكيان الحرب الاهلية؟ وهل الفجوة بين الاطراف المتصارعة تتسع في الفترة الاخيرة؟ وفي ظل التطورات الاخيرة في الاراضي المحتلة، هل حجم الاحتجاجات سيتسع ضد نتنياهو وربما يتحول للعنف؟



ويناقش البرنامج الاحتجاجات هل من الممكن ان تحدث تغييرا في هيكلية النظام السياسي في كيان الاحتلال؟ وكيف يتم النظر لتصريحات سموتريتش العدوانية نحو الفلسطينيين والتي لاقت ردود فعل غربية كبيرة خصوصا من الولايات المتحدة والامم المتحدة؟



وأكد ضيف البرنامج عماد ابو عواد مدير مركز القدس للدراسات الاسرائيلية من رام الله أن مايجري في الضفة الغربية والقدس هو أمر طبيعي حيث نتحدث عن احتلال موجود على الارض وبالتالي هذا يستدعي مقاومة لازالت مستمرة منذ فترة طويلة لم تتوقف منذ سنوات الاحتلال حيث كانت تخبو قليلا ثم تعاود وبالتالي هنالك مقاومة طبيعية لكن هنالك موقاومة من نوع آخر وهي مقاومة مبنية على زيادة الضغط الذي يقوم به الاحتلال الاسرائيلي حيث أن ما نشاهده خلال العامين الماضيين من قيام الاحتلال بالتهويد والاستيطان ونسبة اقتحام المسجد الأقصى والرغبة الصهيونية بحسم الصراع على وقع التطبيع.



ضيوف هذه الحلقة:



- مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي.

-عماد ابو عواد مدير مركز القدس للدراسات الاسرائيلية من رام الله

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