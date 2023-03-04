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نقطة تواصل..

بيع الجزر البحرينية للصهاينة وصمت أنظمة التطبيع بعد إحراق نابلس

السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج"نقطة تواصل"مناقشة أهم القضايا والموضوعات التي يتفاعل معها النشطاء البحارنة في منصات التواصل الاجتماعي وما يتعلق بموضوع مجزرة نابلس والحرائق التي أشعلها المستوطنون الصهاينة في نابلس بقرية حوارة لازالت موضوع حديث المنصات الرقمية للاسبوع الـ2 على التوالي.

العالم نقطة تواصل

وألقى البرنامج الضوء على تداول النشطاء البحارنة عددا من مقاطع الفيديو للتأكيد على المجازر التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين المحتلة في ظل صمت مطبق من قبل أنظمة التطبيع، حيث أن من أكثر مقاطع الفيديو المتداولة عبر منصتي فيسبوك وتويتر لصهاينة يرقصون ويطبلون على الحرائق التي يشعلونها وحولوا منازل الفلسطينيين الى ركام.

ويبحث برنامج "نقطة تواصل" في الصمت المطبق لأنظمة التطبيع بعد إحراق الصهاينة لنابلس الفلسطينية وعلى كل الجرائم التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي حيث ندد ملك البحرين على طريقته الخاصة حيث استنكر ذلك ببيع سيادة الجزر البحرينية الى الصهاينة تمهيدا لصهينة الديرة وأولها جظيرة ديراري مستوطنة جاهزة للبيع بأمر الملك وأبنائه.

ويسلط البرنامج الضوء على تداول النشطاء البحارنة لفيديو لصحفي اسرائيلي يوثق دخوله الى المدينة المنورة في السعودية والموقف الرافض للشعب السعودي لوجوده.

وكشف الصحفي من خلال “الفيديو” المتداول، عن أن رحلته بدأت من معبر الأردن، كاشفاً عن تحذيره بعدم الإعلان عن هويته في السعودية، وحرص على توثيق تفاصيل زيارته، بصور و”فيديوهات”، منذ لحظة وصوله إلى جدة، كاشفاً عن بعض المواقف التي صادفته خلال زيارته، وأعرب الصحفي الاسرائيلي عن سعادته لوصوله إلى “الدولة الأكثر أهمية في الإسلام”، على حد تعبيره.

وأعرب الرواد عن غضبهم لزيارة الإسرائيلي للسعودية، متسائلين عن حماة المسجد النبوي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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