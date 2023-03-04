تماثل وزير الرياضة الايراني للشفاء بعد اصابته في حادثة المروحية 

العالم - ايران

وقال السفير القطري لوزير الرياضة الايراني ان حادث تحطم مروحيته هو ومرافقيه مدعاة للأسى والاسف لكنه من دواعي السرور ان وزيرالرياضة الايراني يتمتع الان بحالة مستقرة.

كما ابلغ السفير القطري تحيات وزير الرياضة والشباب القطري لنظيره الايراني قائلا "ان الوزير صلاح بن غانم علي يتفقد احوالكم ويتأسف لوقوع هذا الحادث ويأمل في تماثلكم للشفاء سريعا وعودتكم مجددا الى العمل في مجال الرياضة والشباب".

من جانبه قدم وزير الرياضة الايراني الشكر لسفير قطر وحمله السلام والتحية للوزير صلاح بن غانم علي، وذكّر الوزير سجادي بالذكريات الطيبة لكأس العالم في قطر قائلا ان استضافتكم الجيدة جدا لأكبر حدث دولي في كرة القدم هي جديرة بالتقدير.