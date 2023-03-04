يوم التأسيس السعودي والقضاء على القضاء في السعودية

العالم – المحميات

ويناقش برنامج" المحميات" احتفال الإعلام السعودي بيوم تأسيس المملكة من أجل اعلام الشعب بأن الدولة غارقة في القدم من بداية التاريخ، وعلى أنه حدث تاريخي غير مسبوق وهو ذكرى التأسيس في عام1727شباط/ فبراير أي منذ 300 عام مع وجود اختبارات يتحدد بموجبها المواطن السعودي من غير المواطن في السعودية بحسب آل سعود.

كما تطرق البرنامج الى الانفلات الامني والشجارات التي حصلت في الشوارع السعودية في يوم التأسيس السعودي.

ويتناول برنامج"المحميات"انتشار خبر وجود اعدامات جديدة في السعودية والتي كشفت عنه أكثر الوسائل الاعلامية السعودية في أنهم معرضين للاعدامات وهو من القضاة السعوديين البالغ عددهم 10 بتهمة الخيانة العظمى.

وسلط البرنامج الضوءعلى البطالة الحقيقية الكبيرة في السعودية على الرغم من كون الدولة غنية.

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