قناة العالم
السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣
٠١:١٩ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
الرئيس ابراهيم رئيسي: التعاون بين ايران والوكالة الذرية امر متبادل ويمكن ان يستمر على اساس صيانة استقلالية الوكالة وضمان حقوق الشعب الايراني
غروسي: مفاوضات احياء الاتفاق النووي ستتواصل ونحن عازمون على التوصل الى اتفاق جيد
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلتقي الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في العاصمة الايرانية طهران
النخالة: مقاتلونا أعلنوا للعالم أجمع أن المشروع الصهيوني لن يستقر في بلادنا حتى لو واصلنا القتال ألف عام
النخالة: على كل قوى شعبنا أن يكونوا على مستوى المسؤولية وطموح الشعب الفلسطيني وتضحياته
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة في حفل تأبين شهداء مخيم جنين:سنقاتل حتى نطرد الاحتلال من فلسطين
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة في حفل تأبين شهداء مخيم جنين:سنقاتل حتى نطرد الاحتلال من فلسطين
رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي يلتقي برئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في طهران
كنعاني: الدول التي اثارت الحروب عبر التاريخ وهم من اكبر مصدرو الاسلحة تسعى لتضليل الراي العام العالمي بادعاءات كاذبة
كنعاني: لا تستطيع الدول التي قتلت ودمرت اليمن بارسال اسلحة بمليارات الدولارات الى تحالف العدوان ان تبرئ نفسها باتهام الاخرين
الرئيس ابراهيم رئيسي: التعاون بين ايران والوكالة الذرية امر متبادل ويمكن ان يستمر على اساس صيانة استقلالية الوكالة وضمان حقوق الشعب الايراني
السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
کيان الاحتلال وتفاقم الأزمة الوجودية
السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٣٩
إیران
أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم السبت 04 مارس 2023
السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣١
مع الحدث
تفاقم ازمة الكيان والهروب نحو مغامرات عسكرية
السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٧
خاص بالعالم- مراسلون
أين لبنان اليوم من ملف انتخابات الرئيس وسط انهيار اقتصادي؟
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤١
خاص بالعالم- مراسلون
التدخل الخارجي وتعميق الازمة الرئاسية اللبنانية
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣١
خاص بالعالم- مراسلون
بانوراما: غروسي في طهران وحملة الاعتقالات فی تونس إلى أين؟
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٨
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
الإيرانيون يواصلون ارسال المساعدات الى منكوبي سوريا
13 ألف زلزال وهزة ارتدادية أعقب الزلزال المدمر في تركيا
'ياهو نيوز' يتهم السعودية بمحاولات 'الغسيل الرياضي'
حي الشيخ جراح وسلوان في مواجهة الهدم قبل رمضان
اتحاد الشغل التونسي يهاجم "قيس سعيد"
ليبيا..
الدبيبة يعلن استعداده للتخلي عن منصبه من أجل استفتاء شعبي
مقالات و تحليلات
الصراع "الاسرائيلي" بين الوجوه الناعمة والمتطرفة
مفاجآت مدن الضفة.. مواجهة العدو حتى الرمق الاخير
عمليات المقاومة واعتداءات الصهاينة تهدّد بانهيار 'الكيان المحتل'
منافسة بين الجزائر والمغرب على الغاز النيجيري
کیف تقرأ العودة العربية الرسمية لسوريا؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.