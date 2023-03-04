الإيرانيون يواصلون ارسال المساعدات الى منكوبي سوريا

العالم- سوریا

ونقلت وكالة "سانا" عن السفير السوري في طهران شفيق ديوب قوله: “يتم اليوم في مقر السفارة تحميل المزيد من المساعدات العينية المقدمة من قبل أبناء الجالية، ومن بعض الفعاليات الاقتصادية الإيرانية لتقديمها إلى المتضررين من الزلزال”.

وأوضح ديوب أن المساعدات تتضمن مواد غذائية وأدوية وحليب أطفال وألبسة وغيرها من المواد الإغاثية.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب شمالي سوريا زلزال ن بقوة 7.8 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلف دمارا ماديا ضخما وسط حصار أميركي مفروض على الشعب السوري ما يسمى بقانون "قيصر" مما فاقم الأزمة الإنسانية في سوريا.