جدل بشأن منع السعودية جمع التبرعات خلال شهر رمضان

العالم - السعودية

أثار القرار المتعلق بجمع التبرعات، وبث الصلوات جدلا واسعا، لا سيما أنه يأتي للعام الثاني على التوالي.

وقال ناشطون إن منع توثيق الصلوات في رمضان، يفقد غير المصلين بعض أجواء الشهر المقدس للمسلمين.

وجاء قرار المنع في بيان صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية نشرته في حسابها الموثق على تويتر، وتصريحات أدلى بها المتحدث باسمها عبد الله العنزي لقناة السعودية الرسمية.



ووفق البيان، أصدر وزير الشؤون الإسلامية "عبد اللطيف آل الشيخ"، تعميما بشأن استقبال شهر رمضان يتضمن 10 ضوابط.

ومن الضوابط العشرة، "عدم استخدام كاميرات في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها"، و"مسؤولية الإمام عن الإذن للمعتكفين ومعرفة بياناتهم".



يضاف إلى ذلك: "عدم جمع التبرعات المالية لمشاريع تفطير الصائمين وغيرها، وأن يكون إفطار الصائمين إن وُجد في الأماكن المهيّأة لذلك في ساحات المسجد وتحت مسؤولية الإمام والمؤذن".



ومنعت تدابير كورونا في 2020 و2021، المسلمين من إحياء طقوس وروحانيات معتادة دينيا وشعبيا بالوطن العربي، مثل تجمعات الإفطار بالمنازل وموائدها بالشوارع والمساجد، كما حظرت كليا أو جزئيا الاعتكاف والتراويح والتهجد، قبل أن تسمح بها دول عربية منها السعودية في 2022، مع تراجع كبير للجائحة.