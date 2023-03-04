مستجد التطبيع العربي.. افتتاح شركة صهيونية في المغرب

العالم - الاحتلال

وقال مكتب الاتصال لكيان الاحتلال الإسرائيلي بالمغرب، في تغريدة عبر تويتر، إن الشركة “افتتحت أمس رسميا أول مصنع لها في شمال إفريقيا في القنيطرة وخلقت ما لا يقل عن 200 فرصة عمل”.

وأضاف المكتب:”ستقوم مبدئيا بتزويد السوق المحلية قبل توسيع عرضها تدريجيًا إلى دول أخرى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، دون تسمية تلك الدول.

وعرف حفل افتتاح فرع الشركة، حضور ألونا فيشر، القائمة بالأعمال بمكتب الاتصال الصهيوني في المملكة.

وفي سياق متصل من المقرر أن يزور وفد من نقابة الصحافيين في كيان الاحتلال إلى المغرب مطلع الأسبوع الجاري والتي تأتي بدعوة من نادي الصحافة والإعلام.

وتأتي هذه الزيارة بعد فترة وجيزة من جريمة شنيعة ارتكبها المستوطنين بدعم وحماية جيش الاحتلال في بلدة حوارة جنوبي نابلس بالضفة الغربية، وفيما يقبع نحو 20 صحفيا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي 10 ديسمبر/كانون أول 2020، أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

ومنذاك، كثف الكيان المحتل والمغرب تعاونهما الاقتصادي والتجاري والعسكري بوتيرة متسارعة.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.