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الرئيس الايراني: ايران وعلى اساس حسن النية والالتزام بالوعود كان لها تعاون مع الوكالة في أعلى المستويات

السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

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