هل يمكن ان يتحول تعديل قانون الانتخابات في العراق الى ازمة بين الفرقاء السياسيين؟

العالم - خاص بالعالم

وكان البرلمان العراقي قد صوت الإثنين الماضي على تأجيل القراءة الثانية لقانون الانتخابات الجديد والذي ينص على تنظيم العملية الانتخابية وفقا لنظام "سانت ليغو" الذي اعتمد لأول مرة في انتخابات عام 2014، وهو قانون يساهم بحسب معارضيه في إقصاء القوى السياسية الصغيرة لصالح الكبيرة.

ويختلف القانون المقترح عن القانون الحالي بجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة بدل الدوائر المتعددة.

وقال مراسل قناة العالم في بغداد الزميل نويد بهروز: ان بوادر ازمة بين الفرقاء السياسيين بالفعل بدأت تلوح في الافق، يوم امس كانت هناك مظاهرات محدودة شارك فيه العشرات من المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد احتجاجا على تمرير هذا القانون، بموازاة ذلك اصدر عدد من قيادات التيار الصدري بيانات وابدوا مواقف معارضة لتمرير هذا القانون، وهذا يشكل منعطف قد يحرك التيار الصدري وبموجبه قد يحرك التيار الصدري شارعه وجمهوره للمعارضة والاحتجاج على هذا القانون.

واضاف مراسلنا: لكن بالمقابل هناك قوى سياسية تشكل اغلبية سياسية تحت قبة البرلمان قد تمرر هذا القانون، وهذه القوى، قوى الائتلاف الحاكم تتحدث عن نوع من الانعطافة في تمرير هذا القانون، وابدت استعدادها للاستماع الى القوى السياسية الناشئة وايضا الى القوى المعارضة لهذا القانون لكي يكون تمريره من خلال التوافق.

وتابع: احدى النقاط التي يمكن اصلاحها في هذا القانون هي ان لا يكون وفق اساس 1.9 وانما 1.7 وهذا سيزيد من فرص وصول القوى السياسية الناشئة وايضا المستقلين الى البرلمان، بينما تطالب القوى السياسية المعارضة للقانون بأن تكون النسبة 1.4 وحتى 1.1، وهنا تكمن الاختلافات بين الطرفين.