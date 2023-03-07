إعتراف السعودية بالهزيمة في اليمن

العالم – قلم رصاص

ويرصد برنامج"قلم رصاص"ما نشرته مجلة "إيكونوميست" تقريرا تحت عنوان :"السعودية تتصالح مع أنظمة كانت تحاول الإطاحة بها" قائلة:"على مدى العقد الماضي، أنفقت السعودية عشرات المليارات من الدولارات على الإطاحة بنظامين معاديين: نظام الأسد، ونظام الحوثيين".



وقالت الصحيفة في تقريرها :"في الأشهر المقبلة، من المحتمل أن تعترف بفشل كلتا المحاولتين. هذا ليس لأن السعوديين قد طوروا تقاربا مع خصومهم. بل إنها علامة أخرى على كيف أن المملكة، مثل بعض جيرانها الخليجيين، ترى بشكل متزايد بقية العالم العربي على أنه مصدر إزعاج وتعب".

وخلص التقرير:" استعادة العلاقات مع الأسد لا تعني أن السعوديين سيضخون الأموال لإعادة بناء بلاده المدمرة. كما أن إنهاء حربهم في اليمن لا يعني أنهم سيبذلون الكثير لتمويل جهود إعادة الإعمار، والتي يقدر البنك الدولي أنها ستحتاج إلى 25 مليار دولار، فإن العديد من السعوديين، بمن فيهم المسؤولون، يسمون هذا عصر "السعودية أولا"، وقت إنفاق الأموال في الداخل وتقليص التشابكات الخارجية - خاصة تلك الفاشلة".

وحول احتمالية اعتراف السعودية بالفشل في اليمن أكد ضيف البرنامج الاعلامي والباحث السياسي محمد الزبيدي من بيروت أن المشهد لا يحتاج لاعتراف سعودي مباشر بفشله في اليمن في الحقيقة، فهناك اعتراف ضمني واعتراف وقائع فاليوم تعيشه السعودية على صعيد هذه الصراعات وهو فشل ذريع.

كما بحث برنامج قلم رصاص ما كتبه سايمون هندرسون مدير برنامج برنشتاين حول سياسة الطاقة في معهد واشنطن في مجلة "إيكونوميست" تقريرا تحت عنوان تحت عنوان :"اتفاق السلام في اليمن يبدو ممكناً على نحو متزايد": من شأن الاتفاق ان يترك المتمردين الحوثيين المدعومون من إيران على سيطرتهم، ولكنه سيسمح للسعوديين بفك الارتباط عن حرب مكلّفة ومستعصية، مما قد يفسح المجال أمام المزيد من الاحتمالات الدبلوماسية.

وخلص الكاتب :"من المؤكد أن ترك اليمن في أيدي الحوثيين - الذين يظهر شعارهم الرسمي بشكل بارز عبارات "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل- قد يكون نتيجة مؤلمة من نواح استراتيجية أخرى، والأهم من ذلك هو أنه يتعين على واشنطن تقييم كيف قد يؤثر مثل هذا الاتفاق على جهودها للحد من نفوذ إيران" - حسب تعبيره-

ضيف هذه الحلقة:

-الاعلامي والباحث السياسي محمد الزبيدي من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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https://www.alalam.ir/news/6556488