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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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غروسي: ليس لدينا معلومات بان ايران تقوم بالتخصيب الى درجة للوصول الى سلاح نووي
غروسي: ايران قد اكدت على درجة التخصيب المتوقع وقد تم احترامها من جانب طهران
غروسي: ما نحاول ان نقوله هو اننا لا نصدر الاحكام على النوايا
غروسي: اتفقنا مع ايران على اعادة تشغيل انظمة المراقبة للوكالة في المواقع النووية
غروسي: اتفقنا مع ايران على اكمال المعلومات التي تحتاجها الوكالة
غروسي: هناك تحسن في المحادثات مع الجانب الايراني فيما يخص الشفافية وتكثيف جهود التفتيش
مدير الوكالة الذرية رافايل غروسي: اتفقنا مع الجانب الايراني على المضي قدما للوصول الى مواقع نووية بشكل ملموس
الرئيس الايراني: أميركا اول دولة انتهكت الاتفاق النووي والاوروبيون لم يلتزموا بتعهداتهم رغم إلتزام ايران بذلك
الرئيس الايراني: نامل من الوكالة أن تتحلى بنظرة مهنية وأن لا تسمح للقوى السياسية التي تتابع أهدافها الخاصة أن تؤثر على نشاطاتها
الرئيس الايراني: ايران وعلى اساس حسن النية والالتزام بالوعود كان لها تعاون مع الوكالة في أعلى المستويات
غروسي: ما نحاول ان نقوله هو اننا لا نصدر الاحكام على النوايا
السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش
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